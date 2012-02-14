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TopList

№502

:::14.02.2012

David August

You Got To Love Me

(Single) (p) 2011
Д

вадцатиоднолетний продюсер из Гамбурга по имени David August сделал очередную запись для местного лейбла Dynamic — трёхтрековый сингл slow-disco и фанки-хауса «You Got To Love Me». На фоне пульсирующего баса и размытых клавишных вокал неожиданно воспринимается в духе участников группы The Bad Seeds.


Leonard Cohen

Old Ideas

(p) 2012
П

еред человеком, придумавшим песни Любви и Ненависти, в который раз приходится снимать шляпу. Леонард Коэн придумал новый, 12-й альбом «Old Ideas». Казалось, что, выпущенный десять лет назад лонгплей «Ten New Songs» будет последней работой великого отшельника и сердцееда. К счастью, Коэн в компании привычного синтезатора, драм-машины, скрипок, акустических гитар и девичьих подпевок написал сначала «Dear Heather», а теперь и очередные десять заповедей. 77-летний певец начал работу над диском во время последнего концертного турне, занявшего 2,5 года. Его название красноречиво отсылает к основным вехам и главным песням. Лучшая, на мой взгляд, вещь «Amen» напоминает «I Am Your Man», а «Show Me The Face», в свою очередь, «If It Be Your Will». Коэн не то, чтобы подстраховывается, говоря слушателю, что ничего нового не скажет, — как бы не так. А если кто что и усмотрит, то моментально простит, потому что автору в данном случае можно вообще всё.


Farm Fresh Sound System

Roots Once Again

(Single) (p) 2011
С

ледуя сценарию, далее знакомимся с одним треком, взятым с сингла «Roots Once Again» от reggae-проекта из Великобритании Farm Fresh Sound System. На ямайский риддим здесь нанизан фанк и сэмлированный олдскульный трип-хоп в духе артистов лейбла Ninja Tune и конкретно Мистера Скраффа. Очень теплая и одновременно качающая запись.


Planningtorock

W

(p) 2011
Т

еатрализованный скрипичный поп от артистки Джанин Рострон, сотрудничавшей с The Knife и, судя по всему, перенявшей у них кое-какие методы и взгляды. Жанин выступает (в основном, в масках) под сценическим псевдонимом Planningtorock. Дебютный альбом «W» вышел у Джеймса Мёрфи на лейбле DFA. Planningtorock исполняют патетическую синтезаторно-скрипичную постановочную электронику, где движение руки подобно взмаху крыла и ни один шаг не обходится без отрепетированных поз и соответствующих костюмов. Именно тот случай, когда крайне желателен видеоряд.


Lou Reed feat. Metallica

Lulu

(2CD) (p) 2011
И

зданный на двух дисках результат коллаборации Лу Рида и группы Metallica. Признанный рок-менестрель, кстати, говорил, что это чуть ли не лучшее из того, что было им сделано. К сожалению, он обманывал или обманывается. Более странную и непонятную запись сложно себе представить. Создается впечатление, что ты присутствуешь на вялой репетиции рок-бэнда, куда заглянул со своими текстами глава лейбла и мучает несчастных музыкантов, заставляя импровизировать. Зная Лу Рида, можно было предположить, что дело в текстах, а Хэтфилд и компания делают вид, что так и надо, наигрывая несусветную дичь. На самом деле, оказалось, что «Lulu» — это музыка к театральной постановке по пьесе о молодой танцовщице за авторством немецкого писателя-экспрессиониста Франка Ведекинда. Лу Рид пригласил участников «Металлики» поработать над постановкой вместе. Остается надеяться, что на это можно будет хотя бы смотреть.


The Rapture

In The Grace Of Your Love

(p) 2011
В

завершение пластиночка просто замечательная. Пять лет понадобилось нью-йоркцам The Rapture, чтобы создать микро-шедевр — диск «In The Grace Of Your Love». Всё здесь — от классной обложки, до звучания — достойно восхищения. Формально Люк Дженнер и его группа исполняют dance-punk. На деле здесь замешан куда более разносторонний бэкграунд, включающий ассоциации с группой Bee Gees и сёрф-роком. Лирическая и безотказная танцевальная музыка. Отдельно стоит отметить аккордеонный сэмпл в «Come Back To Me».


Подкаст №502

14.02.2012:::22:00:::91 FM


  1. David August :::

    You Got To Love Me

    скачать
  2. Leonard Cohen :::

    Different Sides

    скачать
  3. Leonard Cohen :::

    Amen

    скачать
  4. Farm Fresh Sound System :::

    Roots Once Again

    скачать
  5. Planningtorock :::

    The One

    скачать
  6. Planningtorock :::

    The Breaks

    скачать
  7. Lou Reed feat. Metallica :::

    Iced Honey

    скачать
  8. The Rapture :::

    Come Back To Me

    скачать
  9. The Rapture :::

    How Deep Is Your Love

    скачать

Максим Горданов
14.02.2012

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