David August You Got To Love Me (Single) (p) 2011

Д вадцатиоднолетний продюсер из Гамбурга по имени David August сделал очередную запись для местного лейбла Dynamic — трёхтрековый сингл slow-disco и фанки-хауса «You Got To Love Me». На фоне пульсирующего баса и размытых клавишных вокал неожиданно воспринимается в духе участников группы The Bad Seeds.

David August ::: You Got To Love Me

Leonard Cohen Old Ideas (p) 2012

П еред человеком, придумавшим песни Любви и Ненависти, в который раз приходится снимать шляпу. Леонард Коэн придумал новый, 12-й альбом «Old Ideas». Казалось, что, выпущенный десять лет назад лонгплей «Ten New Songs» будет последней работой великого отшельника и сердцееда. К счастью, Коэн в компании привычного синтезатора, драм-машины, скрипок, акустических гитар и девичьих подпевок написал сначала «Dear Heather», а теперь и очередные десять заповедей. 77-летний певец начал работу над диском во время последнего концертного турне, занявшего 2,5 года. Его название красноречиво отсылает к основным вехам и главным песням. Лучшая, на мой взгляд, вещь «Amen» напоминает «I Am Your Man», а «Show Me The Face», в свою очередь, «If It Be Your Will». Коэн не то, чтобы подстраховывается, говоря слушателю, что ничего нового не скажет, — как бы не так. А если кто что и усмотрит, то моментально простит, потому что автору в данном случае можно вообще всё.

Leonard Cohen ::: Different Sides

Leonard Cohen ::: Amen

С ледуя сценарию, далее знакомимся с одним треком, взятым с сингла «Roots Once Again» от reggae-проекта из Великобритании Farm Fresh Sound System. На ямайский риддим здесь нанизан фанк и сэмлированный олдскульный трип-хоп в духе артистов лейбла Ninja Tune и конкретно Мистера Скраффа. Очень теплая и одновременно качающая запись.

Farm Fresh Sound System ::: Roots Once Again

Planningtorock W (p) 2011

Т еатрализованный скрипичный поп от артистки Джанин Рострон, сотрудничавшей с The Knife и, судя по всему, перенявшей у них кое-какие методы и взгляды. Жанин выступает (в основном, в масках) под сценическим псевдонимом Planningtorock. Дебютный альбом «W» вышел у Джеймса Мёрфи на лейбле DFA. Planningtorock исполняют патетическую синтезаторно-скрипичную постановочную электронику, где движение руки подобно взмаху крыла и ни один шаг не обходится без отрепетированных поз и соответствующих костюмов. Именно тот случай, когда крайне желателен видеоряд.

Planningtorock ::: The One

Planningtorock ::: The Breaks

И зданный на двух дисках результат коллаборации Лу Рида и группы Metallica. Признанный рок-менестрель, кстати, говорил, что это чуть ли не лучшее из того, что было им сделано. К сожалению, он обманывал или обманывается. Более странную и непонятную запись сложно себе представить. Создается впечатление, что ты присутствуешь на вялой репетиции рок-бэнда, куда заглянул со своими текстами глава лейбла и мучает несчастных музыкантов, заставляя импровизировать. Зная Лу Рида, можно было предположить, что дело в текстах, а Хэтфилд и компания делают вид, что так и надо, наигрывая несусветную дичь. На самом деле, оказалось, что «Lulu» — это музыка к театральной постановке по пьесе о молодой танцовщице за авторством немецкого писателя-экспрессиониста Франка Ведекинда. Лу Рид пригласил участников «Металлики» поработать над постановкой вместе. Остается надеяться, что на это можно будет хотя бы смотреть.

Lou Reed feat. Metallica ::: Iced Honey

The Rapture In The Grace Of Your Love (p) 2011

В завершение пластиночка просто замечательная. Пять лет понадобилось нью-йоркцам The Rapture, чтобы создать микро-шедевр — диск «In The Grace Of Your Love». Всё здесь — от классной обложки, до звучания — достойно восхищения. Формально Люк Дженнер и его группа исполняют dance-punk. На деле здесь замешан куда более разносторонний бэкграунд, включающий ассоциации с группой Bee Gees и сёрф-роком. Лирическая и безотказная танцевальная музыка. Отдельно стоит отметить аккордеонный сэмпл в «Come Back To Me».

The Rapture ::: Come Back To Me

The Rapture ::: How Deep Is Your Love

14.02.2012

